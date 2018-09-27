В Индии больше не будут сажать за секс с чужой женой

Представители Верховного суда Индии отменили уголовное наказание за секс с замужней женщиной без разрешения мужа. Эта норма была введена 158 лет назад, любовник мог получить за такое преступление пять лет тюрьмы, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Интересно, что женщин за измену не наказывали, так как инициатором «незаконного» полового акта всегда считался мужчина. При этом, если представительнице прекрасного пола изменял супруг, то заявлять на него в полицию было нельзя, это обстоятельство было прописано в законе.
С инициативой об отмене древнего закона к властям Индии обратился местный бизнесмен Джозеф Шейн в августе 2017 года. По словам Шейна, устаревшая норма дискриминировала женщин, приравнивая их к собственности мужа.
«Измену можно считать предметом гражданских споров, однако надо перестать сажать за нее», — согласился с бизнесменом глава Верховного суда Дипак Мисра.
Забавно, тем не менее, что многие граждане Индии даже не были в курсе, что уголовное наказание за супружескую измену до сих пор существует.
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