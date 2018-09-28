Тимошенко пообещала ликвидировать «Нафтогаз»

Лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляет о намерении ликвидировать НАК «Нафтогаз Украины» после президентских выборов.

«Через полгода первое, что мы сделаем — ликвидируем НАК „Нафтогаз“ как посредника, который не нужен. А также, если НАК „Нафтогаз“ создаст другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать для продажи природного газа украинцам... Все это будет ликвидировано», — заявила Тимошенко на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.