Бахматюк пытается растянуть возврат долгов Нацбанку до 2030 года

Бизнесмен Олег Бахматюк сообщил Совету Национального банка, что погашение его задолженности по рефинансированию возможно до 2030 года. Об этом рассказал директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник в интервью FinClub.

«В середине сентября он направил Совету Нацбанка обращение, в котором было сказано, что погашение задолженности связанных лиц перед банками VAB и „Финансовая инициатива“ возможно в течение 10-12 лет, однако никаких конкретных предложений данное обращение не содержало», — рассказал Будник.

Он напомнил, что по закону реструктуризация задолженности заемщиков возможна только на срок, не превышающий срок ликвидации банка.

По словам директора департамента НБУ, несмотря на заявления в прессе, никаких предложений о реструктуризации долгов не исходило и от бывшего собственника банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго.

Ориентировочная сумма задолженности банка «Финансовая инициатива» по рефинансированию перед НБУ — 7,2 млрд грн, VAB Банка — 3 млрд грн.

Напомним, ранее НАБУ раскрыло схемы, по которым Бахматюк выводил деньги из VAB банка.