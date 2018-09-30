Урожай винограда в Грузии может побить рекорд трех десятилетий

Урожай винограда в Грузии, который в этом году ожидался в объеме не менее 200 тыс. тонн, а на его переработку планировалось направить 150 тыс. тонн, судя по всему, к концу страды значительно превысят прогнозируемые показатели, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщает в воскресенье Национальное агентство вина, в Кахетии, главном виноградарском регионе Грузии, где «ртвели (сбор и заготовка винограда — Ред.) вступило в завершающую фазу, переработка винограда и доходы фермеров уже достигли рекордных показателей за последние почти 30 лет».

«На сегодняшний день в Кахетии винодельческие предприятия приняли и переработали 180 тыс. тонн винограда (в основном, сортов „Ркацители“, „Саперави“ и „Кахури мцване“), доходы же фермеров достигли 245 млн лари (около $94 млн по текущему курсу)», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время ртвели с Восточной Грузии перемещается на запад страны, в том числе уже пришел в северную его часть — регион Рача-Лечхуми, где выращивают уникальные сорта красного винограда «Александроули» и «Муджуретули», из которых производят известное вино «Хванчкару».

Согласно предварительным данным, в этом году ожидается получить около 1500 тонн винограда этих сортов, которые произрастают только лишь в микрозоне Рача.

В Грузии сохранены более 500 видов виноградной лозы. В 2018 году впервые за последние годы правительство отказалось от субсидирования виноградарей и винных компаний, поскольку увеличивающийся спрос на грузинское вино на внешних рынках побуждает производителей наращивать закупки винограда.

По данным Национальной службы статистики, в 2017 году урожай винограда в Грузии составил 180,8 тыс. тонн, что на 13,6% больше, чем в 2016 году.

В прошлом году Грузия экспортировала в 53 страны 76,7 млн бутылок натурального виноградного вина (емкостью 0,75 литра) — в 1,5 раза больше, чем годом ранее.