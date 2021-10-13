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В Чили инициировали импичмент президента из-за «досье Пандоры»

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В Чили инициировали импичмент президента из-за «досье Пандоры»

Оппозиционные партии Чили инициировали конституционный процесс импичмента президента Себастьяна Пиньеры после публикации документов из «досье Пандоры», сообщил журналистам депутат от Демократической христианской партии Габриэль Сильбер.

«Мы выдвигаем это конституционное обвинение против президента республики за действия, раскрытые в журналистском расследовании «досье Пандоры», — заявил он журналистам.

Документ подписали 15 парламентариев от различных партий. Это лишь начало процесса, так как конституционному обвинению должна дать ход палата депутатов. Она рассмотрит его, как ожидается, в начале ноября, затем вопрос будет рассматривать сенат. В Чили 21 ноября пройдут выборы президента, Пиньеры нет среди кандидатов на высший государственный пост.

Согласно утверждениям расследования из «досье Пандоры», дети президента, владеющие 1/3 акций чилийской горнодобывающей компании, якобы использовали офшор на Британских Виргинских островах для продажи своей доли подставной компании, принадлежащей близкому другу президента Карлосу Делано за 138 миллионов долларов. События, предположительно, происходили в первый срок правления Пиньеры. Одним из условий, ограничивающих стоимость сделки, было возникновение препятствий работе компании, в частности, объявление территории добычи заповедной, это решение входит в компетенцию президента.

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Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал 3 октября «досье Пандоры» о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. Среди тех, кто попал в список, президент Украины Владимир Зеленский.

Чили, Себастьян Пиньера, Pandora Papers
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