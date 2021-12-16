В Германии запасы газа снизились до рекордно низкого уровня

Газовые хранилища в Германии заполнены на 59%, сообщил исполнительный директор немецкой ассоциации операторов подземных хранилищ газа Себастьян Блешке. Он отметил, что это рекордно низкий уровень за все годы.
«Уровень заполненности упал ниже 60-процентной отметки,— сказал Блешке. - Поскольку настоящая зима еще впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно… Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень заполненности станет очень низким в феврале».
Уровень запасов в европейских газовых хранилищах «Газпрома» уменьшается, несмотря на рост физических поставок российского газа в Европу. В трех из пяти ПХГ — Jemgum, Haidach и Bergermeer — на данный момент идет отбор газа. Вчера, 15 декабря, «Газпром» также сообщил о почти полном исчерпании Украиной закачанного летом газа.
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