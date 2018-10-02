Из Молдовы выдворили лидера организации, выступающей за объединение с Румынией

Власти Молдовы выдворили из страны лидера выступающей за объединение с Румынией гражданской платформы «Actiunea-2012» румынского гражданина Георге Симиона. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Facebook его соратник, председатель организации «Честь, Достоинство и Родина» Влад Билецки.

По его словам, сотрудники Бюро по миграции и беженцам Молдавии задержали Симиона вечером 1 октября в Кишиневе и доставили на границу с Румынией. «Ему вручено решение о запрете на въезд в Республику Молдова в течение пяти лет», — отметил Билецки.

Симион и несколько сотен его соратников проводили нынешним летом «Марш объединения». Он стартовал 1 июля в городе Алба-Юлия на западе Румынии, где 1 декабря 1918 года было провозглашено объединение Трансильвании с румынским королевством. Маршрут протяженностью около 1300 километров должен продемонстрировать волю румын и молдаван к объединению, его планировалось завершить к 1 сентября в Кишиневе.

Однако, когда участники марша попытались пересечь молдавскую границу, их задержали. После того, как молдавский посол в Бухаресте был вызван в МИД Румынии для дачи объяснений в связи с инцидентом, демонстрантов пропустили. А Симиону был запрещен въезд на территорию страны на 30 суток. Правоохранители объяснили это тем, что он «продемонстрировал агрессивное, ненадлежащее поведение».

После истечения этого срока он вернулся в Кишинев 1 октября, где был задержан уже через несколько часов и выдворен.

В этом году в Румынии отмечается 100-летие Великого объединения, одним из этапов которого стало присоединение Бессарабии и Северной Буковины. Оно произошло в марте 1918 года, когда на фоне революции в России, Румыния ввела свои войска на территорию Бессарабской губернии, а созданный в Кишиневе орган власти «Сфатул цэрий» (Совет страны) проголосовал за объединение. О планах организовать в связи с этим демонстрации в Молдавии и Румынии объявил ряд организаций унионистов (так здесь называют сторонников объединения двух стран).

Хотя после Второй мировой войны Румыния вновь утратила эти территории, многие жители продолжают считать их «исконными румынскими землями». Однако в Молдавии, согласно опросам, эту идею поддерживает только 21% жителей, а пророссийский президент Игорь Додон выступил с предложением законодательно запретить партии и движения, выступающие за ликвидацию молдавской государственности.