Amazon поднял минзарплату всем американским сотрудникам до $15 в час

Интернет-ритейлер Amazon.com Inc. объявил о повышении зарплат всем сотрудникам, работающим на территории США, включая временных и сезонных рабочих, до $15 в час, говорится в пресс-релизе компании.
Изменения вступят в силу с 1 ноября и затронут свыше 250 тыс. сотрудников компании, а также более 100 тыс. сезонных работников, которые будут наняты в Штатах на сезон зимних праздников.
В настоящее время минимальный размер оплаты труда в США составляет $7,25 в час, он был установлен на федеральном уровне почти десять лет назад. Отдельные штаты могут вводить свои минимумы — например, в Нью-Йорке он равняется $9,7 в час, и власти штата намерены ежегодно увеличивать этот показатель, пока он не достигнет $15 в час.
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