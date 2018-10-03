Украина - страна с огромным потенциалом, который важно грамотно раскрывать и использовать,- Мураева

Евгений Мураев всегда последовательно транслировал одну и ту же идеологию, которая легла в основу политической партии «Наши».

Об этом 1 октября в своем интервью рассказала депутат Харьковского областного совета Валерия Мураева.

«Основная идеология партии „Наши“ была сформирована Евгением Мураевым. Он последовательно ее транслировал все это время. Это безусловно основные принципы: прекращение войны и наступление мира; возвращение фактического суверенитета, самостоятельности и состоятельности на геополитической карте мира; уважение к нашей истории и Великой Победе; реальная децентрализация каждого региона для того, чтобы он мог сам определять свою культурную автономию, свои основные направления развития в рамках единой страны; реализовать право человека, прописанное у нас в Конституции, отстаивать свои права и свободу инструментом референдума», — заявляет Мураева.

Депутат подчеркнула, что Украина — страна с огромным потенциалом, который важно грамотно раскрывать и использовать.

«У нас есть все: горы, моря, степи, прекрасная земля. Мы удивительным образом расположены. Мы не должны строить стену. Мы не должны быть стеной — мы должны быть мостом. Мы можем быть идеальным логистическим центром. У нас огромное количество перспектив и возможностей», — подчеркнула политик.