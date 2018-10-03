Комитет Рады одобрил снятие неприкосновенности с депутата «Оппоблока»

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал ходатайство Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с нардепа от «Оппозиционного блока» Сергея Дунаева и направил этот вопрос на рассмотрение парламента. Об этом, как передает УП, сообщил журналистам в среду генеральный прокурор Юрий Луценко после участия в заседании комитета.

По его словам, окончательное решение, отменять ли иммунитет Дунаеву и позволять ли правоохранителям его привлечение к уголовной ответственности, уже будет принимать Верховная Рада.

18 сентября Генеральная прокуратура попросила у Верховной Рады разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

Дунаева обвиняют в декларировании недостоверной информации.