Комитет Рады одобрил снятие неприкосновенности с депутата «Оппоблока»

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал ходатайство Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с нардепа от «Оппозиционного блока» Сергея Дунаева и направил этот вопрос на рассмотрение парламента. Об этом, как передает УП, сообщил журналистам в среду генеральный прокурор Юрий Луценко после участия в заседании комитета.
По его словам, окончательное решение, отменять ли иммунитет Дунаеву и позволять ли правоохранителям его привлечение к уголовной ответственности, уже будет принимать Верховная Рада.
18 сентября Генеральная прокуратура попросила у Верховной Рады разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.
Дунаева обвиняют в декларировании недостоверной информации.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016