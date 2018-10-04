Консула Венгрии в Берегово объявили персоной нон-грата

Украина объявила консула Венгрии в городе Берегово персоной нон-грата. Об этом было сообщено 4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Ему была вручена нота с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов», — говорится в заявлении МИД.

В МИД заявили, что рассчитывают, «что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица — от нарушений украинского законодательства».

Напомним, что кризис в отношениях Украины и Венгрии вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегово. На видео консул призывает закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

Глава МИД Украины Павел Климкин в связи с этим заявил, что Киев вышлет венгерского консула в Берегово. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал немедленный зеркальный ответ.