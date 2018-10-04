Рада проголосовала за санкции против «112 Украина» и NewsOne

Верховная Рада просит Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к собственникам телеканалам «112 Украина» и NewsOne. За соответствующий проект постановления проголосовали 229 депутатов.

Народные депутаты рекомендовали СНБО ввести санкции в общем против 7 компаний, которым принадлежат телеканалы.

Авторы постановления утверждают, что над каналами «установлена контролируемость со стороны украинских олигархов».

«Указанные лица имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора Российской Федерации на территории Украины, в том числе путем распространения деструктивных пропагандистских воздействий через указанные СМИ», — говорится в пояснительной записке.

Народные избранники, в частности, предлагают заблокировать активы каналов, аннулировать их лицензии, ограничить или прекратить предоставление ими телекоммуникационных услуг.

Против санций проголосовали все депутаты «Оппозиционного блока», которые принимали участие в голосовании, внефракционные Евгений Мураев, Яков Безбах, Виктор Бондарь от «Возрождения» и Вячеслав Богуслаев от «Воли народа».