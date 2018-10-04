Глава МИД Венгрии пригрозил пожаловаться на Украину США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал разговор с послом США Дэвидом Корнштейном относительно украинско-венгерского конфликта. Об этом сообщает УП со ссылкой на портал HVG.hu.
Он объяснил необходимость такого разговора позицией США, которые призвали Будапешт не блокировать сотрудничество Украины и НАТО из-за образовательного закона.
«Мы ожидаем солидарности США», — сказал Сийярто.
Напомним, в четверг МИД Украины сообщило послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеня, что один из консулов Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.
В ответ на это решение Будапешт высылает первого секретаря украинского посольства в Венгрии.
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