Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира

Нобелевская премия мира 2018 года присуждена хирургу Дени Муквеге и правозащитнице Наде Мурад «за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». Об этом объявил во вторник Норвежский нобелевский комитет.

Отметим, что среди фаворитов премии этого года были президент США Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.