Кличко признался, что у него бойлер

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что центральное горячее водоснабжение будет при наличии газа, но советует киевлянам иметь бойлеры. Об этом он рассказал в разговоре с «Украинской правдой», который состоялся 2 октября.

Отвечая на вопрос о горячей воде, Кличко сказал, что этот вопрос — «к Коболеву» (главе НАК «Нафтогаз» Андрею Коболеву).

«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и выключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить: „Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей?“. Подогреть? Правильно! А чем мы греем воду? Газом! А газа нам сейчас не дают», — заявил мэр.

На вопрос, есть ли у него самого горячая вода, Кличко ответил: «У меня бойлер».

«Раньше у всех было центральное водоснабжение. И мы все зависели от водоснабжения. Но все мы хотим независимости в этом. Если есть горячая вода — очень хорошо, если нет, можно включить бойлер», — пояснил он.

«Я понимаю, что не каждый может себе это позволить. Но мы все заложники той системы, которая досталась нам в наследство. Она такова», — сказал киевский глава.

Как известно, в домах многих киевлян уже несколько месяцев нет подачи горячей воды: у некоторых с мая, у некоторых с июля.