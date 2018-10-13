Киев изучает вопрос отказа от централизованной подачи горячей воды

В Киеве изучают возможность отказа от централизованных систем горячего водоснабжения. Об этом сообщил в эфире телеканала «Киев» мэр столицы Виталий Кличко.
Он заметил, что по данным экспертов, нагрев воды, ее доставка до домов, а также содержание систем горячего водоснабжения является дорогостоящими. «Это потери энергии, это потери воды, и учитывая состояние сетей, которым по 20, 30, а то и по 50 лет...», — заметил Кличко.
Мэр Киева отметил, что гораздо выгоднее перейти на локальную теплогенерацию, когда воду греют общедомовые нагреватели или бойлеры, установленные в квартирах. По его словам, «в ближайшее время» комиссия, которая изучает данный вопрос, закончит оценку и будут обнародованы ее выводы.
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