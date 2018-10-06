Российские исследователи опубликовали фото водительских прав «отравителя Скрипалей»

Российская группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала фотографию якобы водительских прав полковника ГРУ Анатолия Чепиги.

«Анонимный источник поделился с нами предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении Скрипалей», — говорится на странице CIT в Facebook.

В комментариях представители организации подчеркнули, что данная фотография Чепиги ранее не публиковалась в интернете.

В то же время, исследователи обнаружили, что данное водительское удостоверение до сих пор действительно.

Напомним, 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это — Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Журналисты Bellingcat и расследовательского проекта The Insider выяснили, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, называвшего себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он — полковник ГРУ и награжден званием «Героя РФ».