Российские исследователи опубликовали фото водительских прав «отравителя Скрипалей»

Российская группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала фотографию якобы водительских прав полковника ГРУ Анатолия Чепиги.
«Анонимный источник поделился с нами предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении Скрипалей», — говорится на странице CIT в Facebook.
В комментариях представители организации подчеркнули, что данная фотография Чепиги ранее не публиковалась в интернете.
В то же время, исследователи обнаружили, что данное водительское удостоверение до сих пор действительно.
Напомним, 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это — Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.
Журналисты Bellingcat и расследовательского проекта The Insider выяснили, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипаля, называвшего себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он — полковник ГРУ и награжден званием «Героя РФ».
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