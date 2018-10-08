Горячая вода стала ближе к киевлянам: Минфин перечислил 730 миллионов

Министерство финансов и Государственная казначейская служба перечислили 729,56 миллиона гривен дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах с целью восстановления в Киеве бесперебойного снабжения тепловой энергии. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. Сообщается, что средства были перечислены 3 октября.

Как отметили в министерстве, 10 октября должно состояться заседание Хозяйственного суда г. Киев, на котором должно быть принято мировое соглашение между Киевом и НАК «Нафтогаз Украины» о передаче долгов ПАО «Киевэнерго» в КП «Киевтеплоэнерго».

«После получения постановления, до 12 октября включительно, будут заключены договоры между „Киевэнерго“ в КП „Киевтеплоэнерго“ о передаче кредиторской задолженности, а после этого — ориентировочно 16-17 октября — между КП „Киевтеплоэнерго“ и НАК „Нафтогаз Украины“ на поставки газа», — говорится в сообщении Минфина.

11 сентября Киевский городской совет принял решение о принятии КП «Киевтеплоэнерго» долгов компании «Киевэнерго» за газ перед НАК «Нафтогаз Украины» при условии, если «Киевэнерго» передаст КП источники для компенсации долга.

Согласно проекту решения, обязательства «Киевэнерго» перед «Нафтогазом», которые возникли вследствие его хозяйственной деятельности, не подлежат принятию «Киевтеплоэнерго», если «Киевэнерго» не передаст источники погашения задолженностей.

Кроме того, КП «Киевтеплоэнерго» не является правопреемником штрафов, начисленных на долги «Киевэнерго».

Договор Киева с «Киевэнерго» по использованию целостного энергетического комплекса столицы закончился в 2017 году. В связи с этим в городе создали КП «Киевтеплоэнерго», которое стало поставщиком услуг горячей воды и теплоснабжения вместо «Киевэнерго».

С 1 мая в его управление перешли сети и котельные, а с 1 августа — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева.

В НАК «Нафтогаз Украины» отказались подписывать договор на поставку газа с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» из-за нерешенного вопроса долговых обязательств «Киевэнерго» на сумму почти 5 млрд гривен.

В пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины» пояснили, что в соответствии с законом «О теплоснабжении», договор на поставку газа может быть заключен с правопреемником реорганизованной теплоснабжающей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности за предыдущий период.