Войти
Трамп обвинил демократов в стремлении построить в США Венесуэлу
заявление
Трамп обвинил демократов в стремлении построить в США Венесуэлу
Луценко анонсировал резонансные действия против Дмитрия Фирташа
позиция
Луценко анонсировал резонансные действия против Дмитрия Фирташа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Для срыва евроатлантической интеграции Гриценко проводил совместные стрельбы с РФ, - военный эксперт

1 1408
Для срыва евроатлантической интеграции Гриценко проводил совместные стрельбы с РФ, - военный эксперт

«В сентябре 2006 года Гриценко повез зенитно-ракетный полк Воздушных сил Украины на полигон Телемба (республика Бурятия, РФ) для совместных учений армии Украины со структурами ПВО России. Лучшие военнослужащие сводного зенитно-ракетного полка даже были тогда награждены в соответствии с приказом министра обороны Украины Анатолия Гриценко», - пишет военный эксперт экс-руководитель ЦТРС Вооруженных сил Украины Сергей Хмелевский.

«А теперь давайте попробуем посмотреть на эти боевые пуски с точки зрения западных партнеров Украины. Первое, что бросается в глаза — стрельбы украинских ракетчиков на российском полигоне осуществлялись в рамках оперативно-стратегического командно-штабного учения «Чистое небо – 2006». То есть, боевые пуски в России проводились параллельно с учениями на шести полигонах министерства обороны Украины. Тема учений, по информации распространенной пресс-службой минобороны Украины, была определена как «уточнение замысла по применению Воздушных сил ВС Украины и управление ими во время выполнения задач по назначению. Нетрудно представить, как читались эти слова в странах НАТО», - комментирует военный эксперт Сергей Хмелевский

«Впервые за всю историю отношений между военными ведомствами Украины и России, РФ предоставила украинцам возможность пострелять на полигоне Телемба. Военно-транспортная авиация Украины занималась передислокацией боевых обслуг зенитных ракетных подразделений и боеприпасов на территорию России.  Украина не пожалела на эти цели около миллиона долларов США…  И вишенка на тортик – практически в это же время в Брюсселе, в штаб-квартире Альянса, премьер-министр Виктор Янукович заявил о неготовности Украины присоединиться к Плану действий по членству в НАТО», - вспоминает эксперт.

Читайте также: Как украинцы и россияне относятся друг к другу

В следующем 2007 году Гриценко снова принял участие в учениях - уже на полигоне в Астраханской области РФ, - пишет военный эксперт экс-руководитель ЦТРС Вооруженных сил Украины Сергей Хмелевский.

Анатолий Гриценко, Сергей Хмелевский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
yarik maskov
yarik maskov 1 час 11 минут назад

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

-1

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 октября 2018
Вторник, 9 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как государство спасло компанию БМВ

К 1959 году компания представляла собой удручающее зрелище. Без денег и по уши в долгах, БМВ не имела никаких перспектив для развития. Положение дел было настолько отчаянным, что даже руководство компании не верило в возрождение компании. Многие руководители сами увольнялись. Выхода было два. Банкротство или продажа другой компании.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016