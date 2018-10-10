Для срыва евроатлантической интеграции Гриценко проводил совместные стрельбы с РФ, - военный эксперт

«В сентябре 2006 года Гриценко повез зенитно-ракетный полк Воздушных сил Украины на полигон Телемба (республика Бурятия, РФ) для совместных учений армии Украины со структурами ПВО России. Лучшие военнослужащие сводного зенитно-ракетного полка даже были тогда награждены в соответствии с приказом министра обороны Украины Анатолия Гриценко», - пишет военный эксперт экс-руководитель ЦТРС Вооруженных сил Украины Сергей Хмелевский.
«А теперь давайте попробуем посмотреть на эти боевые пуски с точки зрения западных партнеров Украины. Первое, что бросается в глаза — стрельбы украинских ракетчиков на российском полигоне осуществлялись в рамках оперативно-стратегического командно-штабного учения «Чистое небо – 2006». То есть, боевые пуски в России проводились параллельно с учениями на шести полигонах министерства обороны Украины. Тема учений, по информации распространенной пресс-службой минобороны Украины, была определена как «уточнение замысла по применению Воздушных сил ВС Украины и управление ими во время выполнения задач по назначению. Нетрудно представить, как читались эти слова в странах НАТО», - комментирует военный эксперт Сергей Хмелевский
«Впервые за всю историю отношений между военными ведомствами Украины и России, РФ предоставила украинцам возможность пострелять на полигоне Телемба. Военно-транспортная авиация Украины занималась передислокацией боевых обслуг зенитных ракетных подразделений и боеприпасов на территорию России. Украина не пожалела на эти цели около миллиона долларов США… И вишенка на тортик – практически в это же время в Брюсселе, в штаб-квартире Альянса, премьер-министр Виктор Янукович заявил о неготовности Украины присоединиться к Плану действий по членству в НАТО», - вспоминает эксперт.
В следующем 2007 году Гриценко снова принял участие в учениях - уже на полигоне в Астраханской области РФ, - пишет военный эксперт экс-руководитель ЦТРС Вооруженных сил Украины Сергей Хмелевский.
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