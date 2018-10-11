В мире существенно снизились инвестиции в атомную энергетику

Глобальные инвестиции в атомную энергетику в 2017 году сократились на 45% по сравнению с уровнем предыдущего года и составили $17 млрд под влиянием, в частности, нарастающей в мире тенденции к отказу от АЭС. Об этом сообщает в четверг газета Nikkei со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.
По его подсчетам, общий объем инвестиций в энергетической сфере планеты в 2017 году составил $1,8 трлн, сократившись на 2% по сравнению с предыдущим годом. Капиталовложения в мощности, основанные на использовании минерального топлива, в целом остались на прежнем уровне. Однако инвестиции в строительство новых АЭС упали в мире, по данным газеты, на 70%.
Nikkei полагает, что многие страны стали с недоверием относиться к атомной энергетике после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года. Возросшие после этого требования к безопасности приводят также к серьезному подорожанию проектов строительства атомных станций, что снижает их привлекательность, отмечает газета.
Она напоминает, что, в частности, Германия решила полностью отказаться от АЭС, в Швейцарии по итогам референдума запрещено строить новые станции, Франция намерена сократить свою зависимость от атомной энергетики. Похожие процессы идут и в Азии - Тайвань, например, к 2025 году намерен отказаться от АЭС, серьезные ограничения на их использование вводятся в Южной Корее.
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