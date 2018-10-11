Греческая Aegean Airlines приостановит рейсы в Украину

Крупнейшая авиакомпания Греции Aegean Airlines на несколько месяцев приостановит регулярные полеты в Украину. Об этом сообщает Avianews.

Согласно информации из системы бронирования авиаперевозчика, регулярные рейсы по единственному маршруту авиакомпании в Украину — Киев-Афины — не будут выполняться в период с 10 января по 6 апреля 2019 года.

В дальнейшем Aegean Airlines возобновит полеты по данному маршруту с текущей частотой два раза в неделю.

Aegean Airlines вышла на линию Киев-Афины в 2013 году. Изначально полеты выполнялись в аэропорт Жуляны, но с марта 2016 года авиакомпания перешла в Борисполь.