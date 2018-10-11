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ГФС расследует аферу в банке «Финансы и кредит» на 900 миллионов

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ГФС расследует аферу в банке «Финансы и кредит» на 900 миллионов

Главное следственное управление финансовых расследований ГФС расследует вывод 900 млн грн из банка «Финансы и кредит» через дочернюю структуру.

Данная схема осуществлялась через замещение ликвидных активов банка на неликвидные облигации нерезидента Finance and Credit Ukraine BV. Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда г. Киева, обнародованного в Едином реестре судебных решений.

Так, Главное следственное управление финансовых расследований ГФС проводит досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого обратилось в суд с ходатайством о временном доступе к документам с правом исключения их оригиналов, которые находятся во владении АО Банк «Финансы и кредит».

Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица АО Банк «Финансы и кредит» (код 09807856), в период 2006-2015 годов путем злоупотребления служебным положением, с целью растраты активов АО Банка «Финансы и кредит» (далее — банк), безосновательно вывели кредиты физических и юридических лиц, обеспеченные ипотекой и залогом автотранспорта, на общую сумму свыше 900 млн грн (эквивалент 36 млн долларов США), путем погашения кредитной задолженности неликвидными облигациями нерезидента Finance and Credit Ukraine BV.

«Должностные лица банка путем безосновательного погашения кредитной задолженности по кредитным договорам осуществили незаконный вывод ликвидных активов на общую сумму более 900 млн грн (эквивалент 36 млн долларов США), нанеся убытки АО „Финансы и кредит“, а затем Фонду гарантирования вкладов физических лиц», — говорится в материалах дела.

Таким образом, по мнению следователей, финансовый инструмент, предназначенный для привлечения средств (облигаций), фактически был использован в качестве механизма замещения ликвидных кредитов банка. В результате этой сделки в дальнейшем Фонду гарантирования вкладов физических лиц был причинен ущерб на общую сумму свыше 900 млн грн.

В декабре 2015 года Национальным банком Украины было вынесено постановление "Об отозвании банковской лицензии и ликвидации АО «Банк «Финансы и Кредит».

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18 декабря 2015 года Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц вынесла решение о начале процедуры ликвидации АО «Банк «Финансы и Кредит» и делегировании полномочий ликвидатора банка.

Финансы и Кредит
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Четверг, 11 октября 2018
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