Россия уже потратила на Абхазию 44 миллиарда рублей

Объем помощи Абхазии со стороны РФ за 10 лет составил 44 миллиарда рублей ($667 млн), сообщил замминистра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

«Общий объем финансовой помощи Абхазии, поступившей из бюджета РФ за последние 10 лет... равен 44 миллиардам рублей», — сказал Кошин, выступая на Девятом абхазо-российском деловом форуме в Сухуме.

При этом объем безвозмездной помощи Абхазии нарастает, отметил он. «В 2016 году составил 5,8 миллиарда рублей, в 2017 году — 6,9 миллиарда рублей, в 2018 году для Абхазии в российском бюджете предусмотрено порядка 8,6 миллиарда рублей», — пояснил замминистра РФ по делам Северного Кавказа.

Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии26 августа 2008 года. Кроме Никарагуа, Венесуэлы, Науру, Вануату, Тувалу, и Сирии остальные страны считают эти территории частью Грузии.