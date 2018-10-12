В Кремле обещают «принять меры» в случае гонений против УПЦ в Украине

В Кремле с особым вниманием следят за темой автокефалии на Украине, но государство не может вмешиваться в межцерковный диалог, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Светская власть России, безусловно, не может вмешиваться в межцерковный диалог. Она этого никогда не делала и не будет это делать и далее», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли «светская власть России» реагировать на решение Синода Константинопольского патриархата.

Он добавил, что поскольку православие — одна из исповедуемых в России религий, то «то, что происходит в мире православия, являет собой тему для повышенного внимания со стороны государства». «Но о вмешательстве государства в эти процессы речь идти не может», — заключил пресс-секретарь президента.

В то же время он заявил, что Россия предпримет политико-дипломатические шаги в случае гонений против Украинской православной церкви, входящей в состав Московского патриархата.

«В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия защищает интересы русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил (президент РФ Владимир) Путин, Россия будет защищать интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция», — сказал Песков.

При этом Россия будет реагировать на соответствующие действия, «исключительно политико-дипломатическими способами», — уточнил он.

Напомним, вчера Синод Константинопольского патриархата заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав УПЦ КП Филарета и главы УАПЦ Макария. Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.