Зеленский в Грузии отправился на линию соприкосновения с Абхазией

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским после приземления в Батуми отправилась на линию разграничения между Грузией и ее оккупированной территорией — Абхазией.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Прямо сейчас, сразу после приземления в Батуми, украинская делегация во главе с президентом едет на линию разграничения между Грузией и ее оккупированной территорией — Абхазией. Это знак солидарности Украины с Грузией в борьбе с внешней российской агрессией», — написал Кулеба.

Он также проинформировал, что во время Батумской конференции, в которой примет участие президент, украинская сторона будет говорить о безопасности в Черноморском регионе и интеграции в ЕС.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 19 июля отбыл с рабочим визитом в Грузию, в ходе которого примет участие в работе Батумской международной конференции. Кроме того, будет положено начало деятельности формата «Ассоциированного трио» Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств. Лидеры трех стран подпишут Декларацию саммита «Ассоциированного трио» и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.