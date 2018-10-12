В Азовском море российские пограничники задержали украинских рыбаков, сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Отмечается, что двух граждан Украины на маломерном плавсредстве задержали около населенного пункта Весело-Вознесенка. В Таганрогский залив рыбаки вышли из населенного пункта Холодное, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Как заявили «РИА Новости» в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области, задержанные якобы занимались ловлей рыбы без разрешения.
«В пяти километрах юго-западнее населенного пункта Весело-Вознесенка пограничники обнаружили двух граждан Украины на лодке типа «Казанка-5 м», у которых отсутствовало разрешение на добычу водных биологических ресурсов», — сообщили в ФСБ.
По данным российского погрануправления, на борту лодки оказалось 4 тыс. рыб частиковых пород и около ста орудий лова. В отношении рыбаков возбудили административное дело по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство». Она предусматривает штраф и конфискацию судна и орудий вылова рыбы.
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