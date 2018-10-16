Порошенко отдаст Варфоломею Андреевскую церковь

Президент Украины Петр Порошенко собирается передать Андреевскую церковь в центре Киева в постоянное пользование Вселенскому патриархату. Об этом во вторник сообщила постоянный представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Порошенко на днях зарегистрирует законопроект, которым планируется передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенском патриарху. Это будет как символистический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет жест единения с матерью-церковью», — сказала Луценко, добавив, что президент обращается ко всем с просьбой «поддержать законопроект».

Андреевская церковь была построена в Киеве в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Сейчас это действующий храм непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).