Порошенко отдаст Варфоломею Андреевскую церковь

Президент Украины Петр Порошенко собирается передать Андреевскую церковь в центре Киева в постоянное пользование Вселенскому патриархату. Об этом во вторник сообщила постоянный представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
«Порошенко на днях зарегистрирует законопроект, которым планируется передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенском патриарху. Это будет как символистический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину. Это будет жест единения с матерью-церковью», — сказала Луценко, добавив, что президент обращается ко всем с просьбой «поддержать законопроект».
Андреевская церковь была построена в Киеве в 1754 году по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Сейчас это действующий храм непризнанной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
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