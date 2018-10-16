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«Нафтогаз» обяжут поставлять газ на конфискованные у Дубневичей ТЭЦ

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«Нафтогаз» обяжут поставлять газ на конфискованные у Дубневичей ТЭЦ

Кабинет министров обяжет НАК «Нафтогаз Украины» поставлять природный газ на конфискованные у братьев Дубневичей энергоактивы. Соответствующий проект постановления есть в распоряжении Экономической правды.

Проектом постановления предлагается возложить специальные обязательства на НАК «Нафтогаз Украины» по поставкам природного газа Новороздольской и Новояворовской теплоэлектроцентралям.

В пояснительной записке к постановлению такое решение объясняется необходимостью «надлежащего обеспечения работы объектов генерации тепловой энергии, имущество которых арестовано в уголовном производстве и передано в управление Агентству по розыску и менеджменту активов».

Новороздольская и Новояворовская ТЭЦ являются производителями тепловой и электрической энергии, в том числе для нужд населения Львовской области.

«Блокирование их работы накануне начала отопительного сезона может привести к чрезвычайной ситуации и к народным протестам», — говорится в записке, автором которой является глава Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Антон Янчук.

Ранее ТЭЦ братьев Дубневичей перешли во временное управление государства.

Как выяснило НАБУ, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в 2013-2015 годах покупали природный газ у НАК «Нафтогаз Украины» для производства тепловой энергии населению. Для такой категории потребителей «Нафтогаз» продает газ дешевле, чем для коммерческих потребителей. Однако предприятия купили свыше 300 млн куб. м газа по льготной цене, не планируя использовать его для потребностей населения, считают следователи.

НКРЭКУ подтвердила, что «Энергия-Новояровск» использовала не по назначению 28,6 млн куб м природного газа в 2014 году и 47,3 млн куб м в — 2015 году. А «Энергия-Новый Роздол» — 52,3 млн куб м в 2014 году и 53,9 млн куб м в 2015 году.

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Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества. В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., его жена Татьяна располагает 137,1 миллионов гривен.

Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривен наличных средств.

Нафтогаз України, Ярослав Дубневич, Богдан Дубневич
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