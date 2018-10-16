Митрополит УПЦ объявил себя клириком Константинополя

Иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата, бывший секретарь ныне покойного митрополита Киевского Владимира митрополит Александр (Драбинко) объявил себя клириком Константинопольского патриархата.

«На последнем заседании Константинопольский патриархат отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. Собственно, с этого момента (после принятия такого решения) мы являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви», — заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) в интервью «Громадскому».

Напомним, что 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканончных православных церквей на Украине. УПЦ МП эти решения не признала, не признал их и сам Московский патриархат, который в ответ на своём заседании 15 октября объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.