Порошенко прокомментировал передачу Андреевской церкви Варфоломею

Президент Петр Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом он рассказал во время рабочей поездки во Львовскую область, где он посетил Международный центр миротворчества и безопасности, передает "Укринформ".

"Для того, чтобы у Церкви-Матери, Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут службы Божьи Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение, и я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте", - сказал президент.проходить

По его словам, это решение будет способствовать ускорению получения томоса.

Кроме того Порошенко заверил, что сейчас государство и он, как президент, уже сделали почти все возможное для получения автокефалии, и подчеркнул, что теперь пришло время для "соответствующих и ответственных шагов" со стороны церковных иерархов.

Он добавил, что атмосфера, которая царит сейчас в Украине, дает ему основания для "твердого оптимизма".

Напомним, сегодня представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в ближайшие дни Петр Порошенко зарегистрирует законопроект, которым предлагается передать в постоянное пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь.