Rolls-Royce перейдет на электромобили

Rolls-Royce Motor Cars не будет производить автомобили с гибридными двигателями, вместо этого компания сразу перейдет на электромобили, заявил исполнительный директор автопроизводителя Торстен Мюллер-Отвос в интервью Bloomberg.
«У Rolls-Royce электрическое будущее. Мы пока не планировали, что выйдет сначала, а что потом, но это будет полностью электрический автомобиль. Мы не будем делать гибриды или что-либо подобное», — сказал он.
Говоря о сроках появления полностью электрического Rolls-Royce Мюллер Отвос назвал вероятным временем «следующее десятилетие».
Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce Motor Cars является подразделением немецкого концерна BMW AG. Сам немецкий автопроизводитель намерен представить собственный электромобиль iNext к 2021 году.
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