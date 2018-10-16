Rolls-Royce перейдет на электромобили

Rolls-Royce Motor Cars не будет производить автомобили с гибридными двигателями, вместо этого компания сразу перейдет на электромобили, заявил исполнительный директор автопроизводителя Торстен Мюллер-Отвос в интервью Bloomberg.

«У Rolls-Royce электрическое будущее. Мы пока не планировали, что выйдет сначала, а что потом, но это будет полностью электрический автомобиль. Мы не будем делать гибриды или что-либо подобное», — сказал он.

Говоря о сроках появления полностью электрического Rolls-Royce Мюллер Отвос назвал вероятным временем «следующее десятилетие».

Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce Motor Cars является подразделением немецкого концерна BMW AG. Сам немецкий автопроизводитель намерен представить собственный электромобиль iNext к 2021 году.