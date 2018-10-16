В саудовском консульстве в Стамбуле наши доказательства убийства журналиста

Полиция Турции обнаружила в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле доказательства убийства там журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя властей Турции.
Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный своими критическими взглядами на политику Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании диппредставительства.
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