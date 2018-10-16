Стало известно имя задержанного во Франции коррупционера

Задержанный французскими жандармы в Бургундии гражданин Украины, которого подозревают в масштабной коррупции, фигурировал в деле о хищении средств Одесского припортового завода. Такую информацию «Украинской правде» сообщил источник в прокуратуре.

По информации источника, задержанным оказался Дмитрий Малиновский.

По данным Министерства внутренних дел в разделе лиц, скрывающихся от органов власти, есть Дмитрий Малиновський, который исчез в августе 2014 года.

Кроме того, в августе 2017 года прокуратура обжаловала решение Приморского районного суда Одессы о смерти ОСОБА_5 (Малиновского) от 12 мая 2015 года, которого подозревали в мошенничестве в крупных размерах. В частности, указано, что данное лицо (Малиновского) объявили в розыск от 18 августа 2014 года.

Жена Малиновского в суде утверждала, что 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал ей картонную коробку в которой находилось свидетельство о смерти ее мужа и пепел.

Так, 20 ноября она похоронила прах якобы Малиновского. Отмечалось, что «смерть» наступила 25 октября 2014 года.

Кроме того, в деле от 2016 года говорится, что «в марте-апреле 2015 ЛИЦО_3 (Малиновский) и лицо по фамилии» Н «, как называемый представитель компании „Expotrade Global Limited“ заключили договоры на поставку международной компании „Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd“ 20000 тонн карбамида и аммиака с „Одесского припортового завода“, однако условий договора не выполнили». После перечисления 12776145 евро на счет «Expotrade Global Limited» указанные лица исчезли.

Дмитрий Малиновский, 1982 года рождения, был членом «Партии регионов», директором Одесского представительства общества с ограниченной ответственностью «КАМІА». В конце 2012 года судья Печерского районного суда Киева избрал Малиновскому меру пресечения в виде залога в размере 429 000 200 гривен.

По данным МВД, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Как сообщалось, украинца во Франции задержали еще 5 октября. По информации Европола, его подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег. Подозреваемого задержали вместе с тремя сообщниками.

Также арестовали его имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, винтажный Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.