ГПУ направила во Францию запрос об экстрадиции задержанного Малиновского

Генеральная прокуратура Украины направила во Францию запрос об экстрадиции гражданина Украины Дмитрия Малиновского, задержанного во Франции за мошенничество, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

«Генеральной прокуратурой Украины направлен запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче 36-летнего гражданина Украины, задержанного на территории этой страны, с целью привлечения его к уголовной ответственности», — сообщается на странице ведомства в Facebook.

В прокуратуре подтвердили, что Д.Малиновский в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО «Одесский припортовый завод» завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше EUR12 млн, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар.

В дальнейшем эти денежные средства были переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Кроме того, правоохранителями установлено, что мошенник использовал заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и в настоящее время использует поддельный паспорт другой страны.

«По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)», — указано в сообщении.

1 августа 2018 года следственным подразделением прокуратуры г.Киева Малиновский был объявлен в международный розыск.

5 октября 2018 года он был задержан правоохранителями органами Французской Республики.