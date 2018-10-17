ГПУ направила во Францию запрос об экстрадиции задержанного Малиновского

Генеральная прокуратура Украины направила во Францию запрос об экстрадиции гражданина Украины Дмитрия Малиновского, задержанного во Франции за мошенничество, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
«Генеральной прокуратурой Украины направлен запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче 36-летнего гражданина Украины, задержанного на территории этой страны, с целью привлечения его к уголовной ответственности», — сообщается на странице ведомства в Facebook.
В прокуратуре подтвердили, что Д.Малиновский в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО «Одесский припортовый завод» завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше EUR12 млн, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар.
В дальнейшем эти денежные средства были переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.
Кроме того, правоохранителями установлено, что мошенник использовал заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и в настоящее время использует поддельный паспорт другой страны.
«По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)», — указано в сообщении.
1 августа 2018 года следственным подразделением прокуратуры г.Киева Малиновский был объявлен в международный розыск.
5 октября 2018 года он был задержан правоохранителями органами Французской Республики.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016