Порошенко присвоил Князеву новое звание

Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Национальной полиции Сергею Князеву звание генерала полиции первого ранга. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
«По случаю Дня защитника Украины Президент Украины Петр Порошенко отметил руководителя Национальной полиции Сергея Князева специальными званиями. Церемония вручения состоялась в Мариинском дворце в Киеве. Согласно указу Президента № 329 от 13 октября 2018 специальное звание генерала полиции первого ранга присвоено: генералу полиции второго ранга Князеву Сергею Николаевичу — председателю Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.
Князев возглавляет Нацполицию с 8 февраля 2017 года.
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