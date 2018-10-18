Сотрудникам национализированного «Приватбанка» поднимут зарплаты

Государственный «Приватбанк» направит часть своей прибыли на повышение зарплат сотрудников. Об этом заявил глава правления «Приватбанка» Петр Крумханзл в интервью Экономической правде.
«Есть очень много факторов, которые могут повлиять на прибыльность банка. Однако могу вам твердо пообещать, что к концу 2018 года „Приватбанк“ будет одним из самых прибыльных банков на рынке», — заявил Крумханзл.
По его словам, рост базовых показателей работы «Приватбанка» демонстрирует, что «он не только стабильный, но и имеет убедительную динамику роста доходности».
По словам CEO банка, средства от прибыли пойдут на совершенствование инфраструктуры и повышение зарплат.
«Прежде всего, это будут расходы на совершенствование инфраструктуры информационных технологий. Высокие темпы роста количества клиентов и сделок, внедрение новых сервисов требуют особого внимания к качеству инфраструктуры информационных технологий. Также планируется повышение зарплат сотрудников, здесь мы опережаем рынок», — сказал Крумханзл.
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