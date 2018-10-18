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Чистая прибыль ПриватБанка за 9 месяцев составила 5,356 млрд гривен

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Чистая прибыль ПриватБанка за 9 месяцев составила 5,356 млрд гривен

Чистая прибыль национализированного ПриватБанка (Киев) в январе-сентябре 2018 года составила 5,356 млрд грн, сообщил председатель правления финучреждения Петр Крумханзл.

«Как вам известно, в сентябре 2018 года ПриватБанк сформировал 100% резервов по задолженности 10 иностранных компаний-заемщиков, которая возникла еще до национализации. Банк будет всеми возможными методами возвращать свои кредитные средства, но пока вынужден покрыть убытки прошлых периодов в размере 5,9 млрд грн с прибыли от текущей деятельности. Несмотря на все, на 1 октября 2018 года ПриватБанк получил 5,356 млрд грн чистой прибыли», — сказал он в интервью «Экономической правде».

По словам главы правления, за девять месяцев 2018 года чистый процентный доход ПриватБанка составил 10,6 млрд грн, чистый комиссионный доход — 11,7 мрлд грн.

«Однако могу вам твердо пообещать, что к концу 2018 года ПриватБанк будет одним из самых прибыльных банков на рынке», — заверил Крумханзл.

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По его оценке, в ближайшие годы банку не понадобится дополнительная капитализация.

ПриватБанк, Петр Крумханзл
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Четверг, 18 октября 2018
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