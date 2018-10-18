Сбербанк РФ не оставляет надежды найти покупателя для украинской «дочки»

Сбербанк РФ будет искать нового покупателя для своего украинского дочернего банка, поскольку белорусский Паритетбанк не устроил Национальный банк Украины (НБУ), сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис журналистам в кулуарах форума «Finopolis 2018» в Сочи, сообщает Интерфакс-Украина.

В сентябре НБУ снова отказался одобрить заявку Паритетбанка о приобретении Сбербанка (Украина).

«Думаю, нам придется нового покупателя искать, потому что НБУ очень четко сказал, что покупатель из Белоруссии для них является нежелательным», — отметил Хасис. Он уточнил, что украинский регулятор пояснил причины своего решения.

«Они отказали в связи с тем, что считают белорусского покупателя недостаточно „репутабельным“ для того, чтобы одобрить эту сделку», — сказал первый зампред правления Сбербанка.

Топ-менеджер подчеркнул, что украинский банк «продолжает работать на территории Украины, продолжает соблюдать все нормативы».

«Вы знаете, что сейчас там есть судебный процесс с одним из украинских олигархов и российскими банками, где он пытается в нашем случае удовлетворить свои интересы за счет нашего имущества. Мы с этим, естественно, не согласны», — сказал Хасис.

По его словам, акционеры Сбербанка, среди которых 37% — американские и европейские инвесторы, «никогда не согласятся с тем, что они отвечают каким-то образом по тем кейсам, которые этот олигарх предъявляет».

Напомним, что в сентябре Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка по иску Приватбанка, который ранее контролировался Игорем Коломойским.