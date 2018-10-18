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За первый день использования радаров полиция выписала 231 штраф

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За первый день использования радаров полиция выписала 231 штраф

Сотрудники патрульной полиции в течение первого дня полноценного применения TruCam составили 231 административный документ на водителей за нарушение ими скоростного режима. Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий написал на своей странице в Facebook.

«За дневную смену 16 октября составлен 231 административный материал за нарушение скоростного режима. Как и было определено ранее, большинство приборов контроля скорости применяется на трассах. Почему именно на трассах? Потому что там — самая большая скорость, а потому ДТП редко заканчиваются просто царапинами, на трассах чаще всего — разбитые машины и пострадавшие люди», — написал он.

По его словам, главная задача патрульной полиции — не привлечь к ответственности, а «предупредить возможное правонарушение и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего».

«Именно поэтому, мы используем приборы максимально открытым способом» — пояснил Белошицкий.

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Напомним, что с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam. До 15 октября радары работали в пилотном режиме, и водителей-нарушителей не штрафовали.

полиция, радар, TruCAM
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Четверг, 18 октября 2018
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