Вице-премьер Италии обвинил украинскую власть в разжигании религиозной войны

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в России заявил, что Украина разжигает «религиозную войну». Об этом пишет ЕП со ссылкой на Der Standard.

Религиозные войны всегда заканчиваются плохо, предупредил Сальвини. «Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего», — говорит он.

Сальвини также отметил, что Италия не поддержит продление экономических санкций ЕС против РФ.

Ранее он заявлял, что правительство Италии продолжит добиваться отмены антироссийских санкций и будет убеждать своих партнеров в их абсурдности

Сальвинии также считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет «фальшивой».