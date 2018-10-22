В Кремле прокомментировали слова Путина про рай после ядерного удара

Комментируя высказывание Владимира Путина, которое он сделал на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», прес-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ говорил вовсе не о рае и не о том, кто куда попадет, сообщает РБК.

«Многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право на превентивный удар», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Песков уточнил, что Россия не может наносить превентивный удар. «Но если на нас нападут с использованием ядерного оружия, или само существование государства окажется под угрозой, то Россия считает себе вправе использовать ядерное оружие. Если на нас нападут, то оппоненты «попадут кто в рай кто в ад», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, выступая на прошлой неделе на сессии клуба, Путин заявил, что у России есть система ядерного предупреждения о ракетном нападении. «Когда мы убеждаемся, что атака идет на территорию России, мы после этого наносим ответный удар. Конечно, это катастрофа всемирная, но мы не можем быть инициаторами катастрофы. Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Ну, а мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал президент РФ.