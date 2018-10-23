Машинист потерпевшего крушение на Тайване поезда признал вину

Машинист поезда, крушение которого в минувшее воскресенье на Тайване повлекло смерти 18 человек, признал, что отключил систему контроля скорости, в результате чего поезд сошел с рельсов. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местного суда.

Ранее тайбэйская газета The China Post проинформировала, что превышение скорости послужило основной причиной крушения поезда на Тайване. Авария произошла на участке, где железнодорожная ветка делает изгиб с радиусом дуги в 300 метров. Скорость движения там ограничена 75 км/час. Однако экспресс в тот момент шел на скорости 140 км/час, уточнил возглавляющий следственную группу министр без портфеля У Цзэчэн.

В свою очередь, глава Управления железных дорог Тайваня Лу Цзешэнь заявил о готовности подать в отставку в связи с трагедией. Однако министр транспорта и коммуникаций У Хунмоу, как сообщается, не принял отставку.

Авария произошла в воскресенье в 16:50 по местному времени (11:50 по Киеву) в районе станции Синьма уезда Илань в северо-восточной части острова. С рельсов сошли все восемь вагонов состава, следовавшего из населенного пункта Шулинь в Тайдун, пять из них перевернулись. Всего в поезде находились 366 пассажиров. Авария унесла жизни 18 человек, 190 получили ранения.

Поезда-экспрессы серии «Пуюма» находятся в эксплуатации на Тайване с 2013 года. В связи с инцидентом все они пройдут проверки.