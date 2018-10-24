Тепло и горячая вода могут подорожать на 16%

Тарифы на тепло и горячее водоснабжение могут вырасти с 1 декабря на 16%. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра социальной политики Андрея Реву.

«Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду... По моим предварительным расчетам, повышение составит 16%», — сказал министр.

Рев отметил, что повышение может произойти не ранее 1 декабря.

19 октября 2018 года Кбмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена вырастет на 23,5% и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.