Порошенко назначил руководителя СБУ в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Карпенко начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Назначить Карпенко Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе главы государства №347/2018 от 26 октября.

Ранее эту должность занимал Александр Куць, который в июне текущего года возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию.

Кроме того, президент назначил начальником Управления СБУ в Винницкой области Олега Зозулю, уволив перед этим его предшественника Владимира Пахнюка.