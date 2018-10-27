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Кабмин обнародовал «газовое» постановление: цены еще вырастут

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Кабмин обнародовал «газовое» постановление: цены еще вырастут

Кабинет министров опубликовал на своем портале постановление, согласно которому цены на газ для населения будут расти в три этапа. С документом можно ознакомиться по ссылке.

Указанное постановление Кабмина было опубликовано на Правительственном портале в четверг, но впоследствии было удалено.

Согласно документу, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривни без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.

С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством ранее.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

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А с 1 января 2020 года «рыночная» цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.

цена на газ
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