Ирландцы переизбрали президента и поддержали декриминализацию богохульства

На президентских выборах в Ирландии, которые состоялись в пятницу, 26 октября, побеждает действующий глава государства Майкл Хиггинс. Согласно результатам экзит-полов, за него отдали свои голоса около 58 процентов избирателей, сообщает DW.
77-летний Хиггинс, который возглавлял страну в течение последних семи лет, опередил бизнесмена Питера Кейси, который является независимым кандидатом и набрал, по данным послевыборных опросов, 21 процент голосов.
На референдуме, который проводился одновременно с президентскими выборами, ирландцы проголосовали за отмену уголовной ответственности за богохульство, которая была закреплена в конституции страны. За исключение соответствующей статьи из конституции высказались почти 70 процентов избирателей. Окончательные результаты обоих голосований ожидаются в течение дня в субботу, 27 октября.
Сейчас ирландская конституция предусматривает, что «богохульные, мятежные и неприличные темы» следует классифицировать как уголовное преступление. Впрочем, даже Ирландская католическая церковь указала, что статья «в значительной мере устарела», а правоохранительные органы уже давно не применяют эту норму на практике.
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