Глава УАПЦ заявил, что не стремится возглавить единую церковь

Глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий (Малетич) сообщил, что не претендует на место предстоятеля новой единой украинской православной церкви.

«Я свою кандидатуру не выдвигаю. Я буду поддерживать ту кандидатуру, которая будет предложена Вселенским патриархом», — сказал он в сюжете телеканала ZIK.

Напомним, что Константинопольский патриархат на заседании синода, которое состоялось 9 — 11 октября, подтвердил решение о предоставлении автокефалии церкви Украины. Томос об автокефалии получит структура, которая будет создана путем объединения приходов всех православных церквей, действующих сейчас в стране.