Патриархия Грузии опровергла сообщения о признании украинской автокефалии

Патриархия Грузии опровергла информацию ряда СМИ о признании Грузинской православной церковью автокефалии Украинской православной церкви, говорится в распространенном в понедельник заявлении грузинской патриархии.

«Подобная информация стала распространяться после встречи на прошлой неделе в Тбилиси Католикоса-патриарха Грузии Илии Второго с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. Информация, что грузинская церковь признала автокефалию украинской церкви, не соответствует действительности», — подчеркивается в документе.

В нем отмечается, что Парубий на встрече сообщил о стремлении Украины к признанию автокефалии ее церкви, на что предстоятель Грузинской православной церкви заявил о сложности достижения этого стремления в настоящее время и посоветовал соблюдать крайнюю осторожность, «чтобы не допустить гражданского противостояния».

«Что касается позиции грузинской церкви по вопросу автокефалии украинской церкви, она остается неизменной — пока не зафиксируют своих окончательных официальных позиций на основании канонических церковных норм Константинополь и Московский патриархат, грузинский патриархат воздерживается от комментариев», — говорится в заявлении.