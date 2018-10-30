Новинский уверяет, что покупал Южный ГОК не у Тимошенко

Депутат-миллиардер Вадим Новинский уверяет, что выкупил акции Южного горно-обогатительного комбината у кипрских компаний, а с Юлией Тимошенко никогда не сотрудничал «в коммерческом плане». Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».
«Мы заключили сделку по приобретению акций Южного ГОКа в 2001 году. А в 1999 году мы уже являлись акционерами Ингулецкого ГОКа — у нас тогда было порядка 47 или 48% его акций», — сказал Новинский.
Он отрицает, что покупка ЮГОКа осуществлялась у структур Тимошенко.
«Нет, она не выступала партнером по этому комбинату. Я вел переговоры с людьми, которые тогда были в её окружении по приобретению акций Южного ГОКа. Мы выкупали эти акции у трех кипрских компаний», — утверждает Новинский.
«Никогда в коммерческом плане мы с Тимошенко не сотрудничали», — подчеркнул он.
«Мы просто купили акции Южного ГОКа у кипрских структур. Были ли они подконтрольны Тимошенко, у меня нет такой информации», — отметил Новинский.
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