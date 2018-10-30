Патриарх Кирилл считает, что Константинополь выполняет заказ на уничтожение русской церкви

Действия Константинопольского патриархата в Украине — это выполнение заказа на разрушение «острова свободы», коим является Русская православная церковь, считает патриарх Кирилл.
«Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей», — объяснил предстоятель РПЦ во время встречи с участниками фестиваля «Вера и слово», сообщает российский телеканал «Россия 24».
По мнению патриарха, происходящие события — это не просто борьба за юрисдикцию, а борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире, поэтому ставки очень велики и выходят за границы политического поля.
Напомним, что в середине октября Константинопольский патриархат отменил указ от 1686 года, передающий Киевскую митрополию Москве, и объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Лидеры самопровозглашенных православных церквей в Украине, которых РПЦ предала анафеме, были реабилитированы. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.
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